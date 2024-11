Rejon katastrofy miał być badany przez drony. Trwają poszukiwania czarnych skrzynek.



Samolot, który uległ katastrofie, to Boeing 737-476. W wyjaśnianiu katastrofy mają brać udział śledczy z USA, Hiszpanii i Niemiec (Swiftair to hiszpańskie linie lotnicze, a samolot był amerykańskiej produkcji – red.).



Reuters przypominał tuż po katastrofie, że w tym roku doszło do kilku pożarów wywołanych przez ładunki zapalające znajdujące się w paczkach, które trafiły do magazynu DHL w Lipsku. Niemiecka prokuratura ujawniła to w październiku. Nieco później brytyjska policja podała, że bada przypadek pożaru w magazynie, do którego doszło w lipcu, w wyniku zapalenia się jednej z paczek.