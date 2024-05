Wstrząs w kopalni Mysowice-Wesoła. Trwają poszukiwania trzech górników

We wtorek nad ranem doszło do wstrząsów w kopalni węgla kamiennego Mysłowice Wesoła. Bezpiecznie ewakuowano 11 z 15 pracujących na dole górników. Dotychczas ratownicy dotarli do jednego z pozostałych w szybie pracowników, jest wywożony na powierzchnię.