Wypadek autokaru firmy FlixBus w Niemczech. Są ofiary

Czytaj więcej Społeczeństwo Statystyki wypadków samochodowych. Ciężka noga kierowców z zagranicy W ponad 10 proc. ubiegłorocznych wypadków drogowych swój udział mieli cudzoziemcy. Ich głównym problemem jest zbyt szybka jazda.

Wypadek miał mieć miejsce ok. 10 czasu polskiego. W momencie wypadku autokar był w drodze od ok. dwóch godzin. Do wypadku doszło niedaleko lotniska w Lipsku.



„Dokładne okoliczności wypadku nie są jeszcze znane” - podała firma FlixBus w wydanym oświadczeniu.



W rejon wypadku skierowano helikoptery i karetki pogotowia

Policja informuje że w rejon wypadku skierowano helikoptery ratunkowe i dużą liczbę karetek pogotowia. Lokalne szpitale są gotowe na przyjęcie rannych.



FlixBus obsługuje połączenia autokarowe na długich dystansach w Europie i poza nią. Firma powstała w 2013 roku w Monachium.



BBC przypomina, że do wypadku autokaru na tym samym odcinku drogi doszło ostatnio w 2019 roku. W wypadku zginęła jedna osoba.