Jeden z uczestniczących pociągów to pociąg osobowy relacji Gdynia-Malbork.



Gdynia: Po zderzeniu pociągów nie kursują pociągi regionalne

Na miejscu zdarzenia pracują służby, wszystkim poszkodowanym udzielana jest pomoc. Na chwilę obecną wstrzymany jest ruch pociągów regionalnych na trasie Gdynia Orłowo-Gdynia Główna-Gdynia Chylonia. Natomiast pociągi dalekobieżne jeżdżą torami SKM - mówił w rozmowie z TVN24 Karol Jakubowski, z PKP.



- Trwają prace związane z ustalaniem przyczyny wydarzenia - dodał.



- Na chwilę obecną można powiedzieć, że doszło do zderzenia dwóch składów PolRegio. Jeden z nich był to szynobus wykonujący jazdę manewrową, drugi to pociąg osobowy relacji Malbork-Gdynia Chylonia. Oba składy są wykolejone - podkreślił Jakubowski.



- Zderzenie na stacji Gdynia Główna nie jest związane z żadnymi pracami inwestycyjnymi ani remontowymi - dodał.



Przedstawiciel PKP mówił też, że urządzenia do kierowania ruchem pracowały sprawnie.