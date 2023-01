Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 8.30. Jak przekazał reporter Polsat News, „potężna eksplozja wstrząsnęła dzielnicą Szopienice”. Wybuch miał miejsce w trzykondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Biskupa Herberta Bednorza.

- Potwierdzamy, że doszło do wybuchu. Wszystko wskazuje na to, że był to wybuch gazu, ale nie są to potwierdzone informacje - powiedział w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl podkomisarz Łukasz Kloc z Komendy Miejskiej w Katowicach. - Siła wybuchu była na tyle duża, że okna w budynku naprzeciwko zostały praktycznie powybijane. Około 40 proc. budynku zostało zawalonych - dodał.

Ze wstępnych informacji wynika, że w budynku "mogło być około 7 osób". Zostały one ewakuowane, bądź wydobyte. Poszkodowanych zostało pięć osób – dwójka dorosłych i troje dzieci. Na razie nie wiadomo jednak, jak poważne są te obrażenia.

Wstępnie informowano, iż wszystko wskazuje na to, że poszkodowanych nie ma już w środku. Poźniej pojawiły się jednak doniesienia o tym, że trwają poszukiwania jednej osoby. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Jest tam straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza.

Jak powiedziała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, „budynek uległ zawaleniu”. Był to dwupiętrowy budynek, który znajdował się bezpośrednio przy kościele.