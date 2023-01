Wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek, poinformował, że ok. 12:30 strażacy odnaleźli w gruzowisku ciało jednej z osób. - Następnie lekarz stwierdził zgon. Akcja ratunkowa jest kontynuowana, nadal poszukujemy jednej osoby. Wierzymy głęboko że albo odnajdziemy ją żywą, albo nikogo nie znajdziemy w tym miejscu - dodał.

Strażacy poinformowali, że spod gruzów domu wydobyto małego psa.



Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 8.30. Jak przekazał reporter Polsat News, „potężna eksplozja wstrząsnęła dzielnicą Szopienice”. Wybuch miał miejsce w trzykondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Biskupa Herberta Bednorza.

- Potwierdzamy, że doszło do wybuchu. Wszystko wskazuje na to, że był to wybuch gazu, ale nie są to potwierdzone informacje - powiedział w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl podkomisarz Łukasz Kloc z Komendy Miejskiej w Katowicach. - Siła wybuchu była na tyle duża, że okna w budynku naprzeciwko zostały praktycznie powybijane. Około 40 proc. budynku zostało zawalonych - dodał.

Ze wstępnych informacji wynikało, że w budynku "mogło być około 7 osób". Pierwotnie pojawiła się informacja, że poszkodowanych zostało pięć osób – dwójka dorosłych i troje dzieci.



Wstępnie informowano, iż wszystko wskazuje na to, że poszkodowanych nie ma już w budynku. Później pojawiły się jednak doniesienia o tym, że trwają poszukiwania dwóch kobiet, które mieszkają w kamienicy. Zdaniem byłego komendanta policji, dotarcie do nich może potrwać nawet kilkanaście godzin.

Na miejscu zdarzenia pracują służby. Jest tam straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza.

Jak powiedziała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, „budynek uległ zawaleniu”. Był to dwupiętrowy budynek, który znajdował się bezpośrednio przy kościele.

Do sprawy odniósł się we wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. "W Katowicach doszło do wybuchu gazu. Służby są na miejscu, akcja ratownicza trwa. Jestem w kontakcie z Wojewodą Śląskim, sytuacja została omówiona na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Niesiemy pomoc poszkodowanym" – czytamy.