Rezultaty kolejnych ugrupowań różnią się nieznacznie od wyborczego wyniku: partie tworzące Trzecią Drogę notują wspólnie 15,4 proc. (PSL 7,8, a PL2050 7,6 proc.), w wyborach TD uzyskała 14,40 proc. głosów. Nowa Lewica w sondażu otrzymała 9,1 proc., w wyborach – 8,6 proc., a Konfederacja ma wynik prawie identyczny: w sondażu 7,1 proc., w wyborach 7,16 proc.

Trzecia Droga na dłużej

Czy takie różnice budują jakąś wyraźną tendencję na scenie politycznej? – Zmiany nie są wielkie – przyznaje Duma. – Ale warto zwrócić uwagę, że możemy mieć do czynienia z efektem „premii za sukces” dla Trzeciej Drogi.

W sondażu ugrupowania tworzące tę wyborczą koalicję występują osobno, pod własnymi partyjnymi szyldami. I uzyskują wynik jeszcze lepszy niż 15 października. – Pytaliśmy badanych o PSL i PL2050 osobno, bo wybory się skończyły, a Trzecia Droga istnieje bardziej jako koncept polityczny, ale nieformalnie. To są dwie odrębne partie i widać teraz, jaką obie mają siłę – wyjaśnia szef IBRiS. Dodaje, że poparcie dla TD podzieliło się między nimi równo i współgra to z realnym podziałem mandatów w Sejmie, który kształtuje się także pół na pół.

Rzeczpospolita

– Gdyby partie te poszły osobno i miały takie wyniki jak w sondażu, to ich sytuacja nie byłaby wesoła – dodaje Duma. – Liderzy PSL oraz PL2050 powinni mieć z tyłu gotowy to, co czeka ich za progiem, czyli wiosenne wybory samorządowe, a potem zaraz wybory do PE. Nie ma czasu na wymyślanie nowych formuł i konceptów. Skonsumowanie sukcesu tego sojuszu, tej nowej opowieści miejsko-wiejskiej zagrało w wyborach nie tylko dlatego, że Donald Tusk namawiał do głosowania na sojuszniczą partię, ale też dlatego, że ten samodzielny projekt już zaczął funkcjonować – analizuje.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3–5 listopada, po wstępnych rozmowach między trzema partiami, które budują nowy obóz rządowy. Czy pierwsze tygodnie upływające na trudnych negocjacjach, także personalnych, nie przyniosą ugrupowaniom dawnej opozycji wielkich strat wizerunkowych?