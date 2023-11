Prezydent Andrzej Duda podkreślił zaangażowanie obywateli kraju w październikowe wybory, które wyraziło się w ogromnej frekwencji - do urn poszło prawie trzy czwarte uprawnionych Polaków.



Zgodnie z informacjami "Rzeczpospolitej", prezydent ogłosił, że marszałkiem seniorem zostanie Marek Sawicki z PSL, poseł o najdłuższym sejmowym stażu.



Duda podkreślił, że żadne z ugrupowań biorących udział w wyborach nie uzyskało samodzielnej większości, dlatego decyduje, w ramach "kontynuacji dobrej tradycji parlamentarnej", aby misję formowania rządu powierzyć reprezentantowi Prawa i Sprawiedliwości, które uzyskało największą liczbę głosów. Kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda zapewnił, że zgodnie z konstytucją, jeśli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a on "niezwłocznie powoła go na to stanowisko".

Andrzejowi Dudzie zależy na współpracy

Prezydent stwierdził, że niezależnie od tego, "jaka ostatecznie zostanie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd", zależy mu na współpracy z nowym rządem i parlamentem.