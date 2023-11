Korwin ustosunkował się do decyzji również w mediach społecznościowych pisząc: „do 14-XI jestem posłem KONFEDERACJI z ramienia NN – i rozglądam się, jaka jest sytuacja w tych partiach. I podejmę stosowne decyzje. Zaznaczam, że nie chodzi o sprawy towarzyskie. Zaznaczają się podstawowe różnice ideowe”.

Co to oznacza? To, co zawsze w przypadku Janusza Korwin-Mikkego – założenie nowej partii. I tu może być problem.

Jeśli powstanie nowa partia Korwin-Mikkego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, to może odebrać Konfederacji kilka punktów procentowych, a część jej posłów bardzo liczy na to, że wkrótce zamieni pensje parlamentarne na europarlamentarne. – Skończy się na tym, że jego nowa antyunijna partia nie przekroczy progu, ale my również. On wciąż ma wielu zwolenników, a jeśli otoczy się kilkoma znanymi radykalnymi postaciami, to ani oni nie wejdą do PE, ani my – mówi nam jeden z polityków znający kulisy konfliktu. Sam Korwin-Mikke potwierdza „Rzeczpospolitej”, że nosi się z zamiarem założenia nowej partii, a decyzje podejmie do dwóch tygodni. – Trzeba było mnie nie wyrzucać – mówi nam polityk.

Braun chce kasy

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która będzie mieć czterech posłów, domaga się trzeciej części subwencji i tyle samo przedstawicieli w Radzie Liderów oraz miejsc na listach wyborczych do PE. Wkrótce ma się odbyć kongres Konfederacji, przed którym ma zostać powołana nowa RL. Jeśli Braun nie zostanie usatysfakcjonowany, to może założyć koło poselskie i wyjść z klubu.

W Konfederacji uspokajają i zwracają uwagę, że Braun bez pieniędzy oraz struktur na samej popularności wśród radykalnych wyborców może dużo nie zdziałać, ale przyznają, że może zaszkodzić wizerunkowo Konfederacji, tym bardziej po pozbyciu się Korwin-Mikkego. Sam Braun nie jest zadowolony z kampanii, w której nie uczestniczył na prośbę władz Konfederacji.