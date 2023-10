Parlamentarzyści pod zarzutami

Od chwili ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów, osoby, które zdobyły mandat chroni immunitet. Dotyczy to m.in. mec. Romana Giertycha, któremu prokuratura w Lublinie chce postawić zarzuty za sprawę Polnordu. Od dwóch lat Giertych przebywa we Włoszech, bojąc się zatrzymania przez CBA. W Polsce, z tego powodu nie pojawił się nawet na czas kampanii wyborczej (startował z Kielc). Teraz spokojnie może wracać, bo bez zgody Sejmu prokuratura nic nie może mu zrobić. – Mówi o tym art. 105 ustęp 2 Konstytucji stanowiący, że „od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej” – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Wojciech Hermeliński, były szef PKW. I podkreśla, że odebranie zaświadczenia o wyborze, które wręcza szef PKW nowo wybranym posłom i senatorom nie ma znaczenia. – To akt symboliczny – dodaje Hermeliński.

Wstrzymane sprawy po wyborze

Do Sejmu wchodzą parlamentarzyści, na których już ciążą zarzuty prokuratorskie – chodzi m.in. o Krzysztofa Brejzę (sam miesiąc temu rzekł się immunitetu senatorskiego – teraz został ponownie posłem) oraz po raz pierwszy jego ojciec – Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. Obu prokuratura w Gdańsku postawiła zarzuty za tzw. aferę inowrocławską. Ryszard Brejza usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków m.in. za dodruk ulotek dla radnej i wpisy urzędników na forach przychylnych prezydentowi w godzinach pracy za co grozi mu... do 10 lat. Sprawa, w której zarzuty usłyszał prezydent Brejza ma związek z tzw. aferą fakturową w urzędzie, którą jesienią 2018 r. wykrył i zgłosił prokuraturze on sam. Główną podejrzaną jest w niej była, związana z PiS, naczelniczka wydziału komunikacji i promocji oraz jego rzeczniczka – Agnieszka Ch., która miała wpuścić do obiegu ponad 250 faktur na 300 tys. zł. Krzysztof Brejza, którego chronił immunitet, zrzekł się go sam by „walczyć z kłamstwami”. – Wniosek prokuratury opiera się na pomówieniach byłej działaczki PiS, bardzo ogólnych pomówieniach ludzi Ziobry – mówił senator Brejza.

Grodzki sam o sobie

Jeszcze w innej sytuacji jest Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu, któremu Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce postawić zarzuty oszustwa, łapownictwa oraz prania brudnych pieniędzy za okres gdy był dyrektorem Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Co ciekawe, 6 października tego roku, a więc na dziewięć dni przed wyborami skierowała do Senatu RP drugi wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Grodzkiego do odpowiedzialności karnej (obejmował inne czyny niż we wniosku rok wcześniej). Sytuacja ta również jest bez precedensu – zgodnie z procedurą wniosek o uchylenie immunitetu został przekazany przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego... Marszałkowi Senatu, a więc Grodzkiemu. Żaden z wniosków nie był poddany głosowaniu przez Senat. Teraz sytuacja może być inna, bo według mediów nowym Marszałkiem Senatu ma być Małgorzata Kidawa-Błońska.

Ustęp 3 artykułu 105 Konstytucji mówi także o tym, co stanie się z postępowaniami karnymi już rozpoczętymi przez prokuraturę: „Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądania Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym”.

Wróci sprawa Banasia?

Sprawa z ochroną immunitetową parlamentarzysty nie jest jednak tak oczywista. 28 listopada 2001r. oceną konstytucyjności „zasięgu czasowego immunitetu parlamentarnego” zajmował się Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał uznał, że „postępowanie karne prowadzone przeciwko konkretnej osobie przed jej wyborem na posła lub senatora musi być kontynuowane, skoro sam fakt uzyskania mandatu nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania (por. art. 22 kodeksu postępowania karnego); do zawieszenia postępowania dochodzi tylko wtedy, gdy żąda tego odpowiednia izba parlamentu przez podjęcie stosownej uchwały”.