"Głosuj na PiS. Zrobimy pogrzeby emerytów za darmo". Tajemnicze SMS-y

Rzecznik prasowy Orange Wojciech Jabczyński oświadczył, że sieć sprawdza kto wysyłał SMS-y i dodał, że gdy uda się to ustalić taka informacja zostanie przekazana mediom.



Radosław Fogiel, były rzecznik PiS, przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Sejmie zapewnił, że za wysyłaniem SMS-ów na pewno nie stoi Prawo i Sprawiedliwość.



Radosław Fogiel: To może być dezinformacja przed wyborami

- Nie mamy absolutnie takiego pomysłu, by opłacać seniorom pogrzeby w całości. Te wiadomości są dziwne. Brak w nich polskich znaków, brak interpunkcji. Po mojemu za ich wysłanie odpowiada ktoś, kto chce dezinformować Polaków przed samymi wyborami - przekonuje Fogiel.



SMS został prawdopodobnie nadany z jakiejś internetowej bramki, ponieważ zamiast numeru telefonu podany jest nadawca określony jako "Info".



Partie zachęcają wyborców do namawiania znajomych do głosowania na nie

W ostatnich dniach zarówno KO, jak i PiS namawiają wyborców do kontaktowania się z rodziną i znajomymi i zachęcania ich do pójścia na wybory i poparcia jednej z tych partii. KO i Donald Tusk ogłosili akcję "wykręć numer PiS-owi" z kolei Beata Szydło, była premier, zachęcała, by przekonywać wahających się sąsiadów, by "zagryźli zęby i zagłosowali na PiS", bo "to tylko cztery lata.