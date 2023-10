Szymon Hołownia o nadchodzących wybroach: Ostatnie wybory starego świata

- Mieliśmy miesiące, gdy (Jarosław) Kaczyński mówił, że wygra, teraz zaczyna przebąkiwać, że przegra, a po naszej stronie było jęczenie, przebąkiwanie co będzie, gdy Kaczyński wygra - zauważył też Hołownia.



Hołownia zapewnił też, że nigdy "nie miał poczucia balansowania na progu" przez Trzecią Drogę. - My też robimy swoje badania. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 11-12 proc. Chcemy na tej ostatniej prostej przyspieszyć z naszymi elementami, tak żeby ten wynik zmieścił się między 12 a 15 proc. - przekonywał.



Czytaj więcej Polityka Donald Tusk w Koninie zapowiada rząd z Lewicą i Trzecią Drogą Konin był ostatnim w środę przystankiem na trasie Tuskobusa. - Robiłem wszystko, by przekonać partnerów w ramach opozycji do jednej listy. Sprawa jest zamknięta. Trzeba wygrywać. Nie będę miał żadnego problemu, by dzień po wyborach dogadać się na budowę sensownego, uczciwego rządu z Szymonem Hołownia, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z liderami Lewicy - zapowiedział w odpowiedzi na jedno z pytań Donald Tusk.

Szymon Hołownia: Może wybory w 2027 roku będą normalne

Na pytanie dlaczego Trzeciej Drodze nie udało się dojść do planowanych na początku kampanii 20 proc., Hołownia odparł, że "mechanizm polaryzacyjny jednak mocno działa".



Te wybory będą już miały w sobie tę nutę depolaryzacji. Jeśli są dwie opcje to tak naprawdę nie ma wyboru Szymon Hołownia, lider Polski 2050

- Mam nadzieję, że to są ostatnie wybory tego starego świata, w którym spór między PiS a PO musi zostać rozstrzygnięty. Ja rozmawiam na ulicach z tysiącami ludzi, którzy się kompletnie w tym nie odnajdują: to nie jest ich historia, to nie jest ich spór. Proszę porozmawiać z młodymi ludźmi. Dla nich to są podręczniki historii - przekonywał.