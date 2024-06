Śledztwo w sprawie żołnierza dźgniętego nożem na granicy. Zdjęcie zabójcy w aktach

Śledztwo w sprawie jego śmierci toczy się z art. 148 kodeksu karnego, a więc zabójstwa (wcześniej wszczęto je jako usiłowanie).

– Czekamy na opinię biegłego, który wskaże przyczyny śmierci – mówi prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawie. Sekcja wykazała, że w następstwie doznanej rany kłutej klatki piersiowej nastąpiło uszkodzenie lewego płuca oraz niedokrwienno-niedotlenieniowe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

W prokuratorskim postępowaniu badane będą także kwestie związane z udzielaniem mu pomocy, a w tym zakresie nasuwa się seria pytań – jak to, dlaczego ciężko rannego żołnierza wieziono karetką do szpitala powiatowego w Hajnówce, zamiast helikopterem wprost do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ul. Szaserów, który dysponuje nieporównanie większymi możliwościami w zakresie sprzętu i specjalistów. – Czas przelotu do Warszawy byłby porównywalny do przewozu karetką do Hajnówki – zauważa jeden z naszych rozmówców ze służb. – Nie wiadomo, czy ranny by przeżył, ale niewątpliwie miałby na to większe szanse – dodaje.

Rząd zmienia taktykę w sprawie obrony granicy

Wojsku doskonale jest znana procedura MEDEVAC, czyli ewakuacji rannych śmigłowcem do szpitala. Dlaczego o niej nie pomyślano, choć w związku z eskalacją ataków tragedia wisiała w powietrzu?

Za transportem medycznym helikopterem przemawia coś jeszcze. Groźne, bo zaskakujące są zwłaszcza ataki na dwóch newralgicznych odcinkach – Dubicze Cerkiewne oraz w rejonie działania placówki SG w Białowieży. Białoruskie służby to wiedza, bo tu najczęściej kierują migrantów.