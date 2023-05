Błaszczak wskazuje winnego. To dowódca operacyjny

Ten, jak ustaliliśmy, był zaskoczony wynikami kontroli, w czwartek na jednym z poligonów dowodzi największymi w tym roku ćwiczeniami wojskowymi Anakonda – 23. Zapytaliśmy rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego ppłk. Jacka Goryszewskiego, jakie jest stanowisko generała w sprawie stawianych zarzutów. Usłyszeliśmy tylko, że na razie nie komentuje on tej sprawy. Nie wiadomo jak zareaguje na wniosek Błaszczaka prezydent, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Pytany w czwartek w trakcie wizyty w Albanii o rakietę znalezioną pod Bydgoszczy, Andrzej Duda (jeszcze przed konferencją Błaszczaka), stwierdził że ten incydent „nie stworzył żadnego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa RP”. - Wiele wskazuje na to, że mógł to być faktycznie upadek rakiety. Nie było tam żadnej eksplozji, żadnego ładunku wybuchowego, w istocie nie stworzyło to żadnego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa RP i to jest dla mnie, jako prezydenta, najważniejsze - powiedział prezydent Andrzej Duda.

O tym, czy faktycznie szef MON nie wiedział o rakiecie światło rzucił szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak. W rozmowie z RMF FM mówił, że o incydencie „poinformował swoich przełożonych”. Jak dodał poinformował o tym „wtedy kiedy miało to miejsce”. - Ja robię to, co mam w zakresie swoich obowiązków - uciął temat. Bezpośrednim przełożonym generała jest minister Błaszczak.