Kryteriami wyboru laureatów nagrody są: wolumen transakcji, udział w rynku, jakość obsługi klienta, konkurencyjność cen oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii. Global Finance uwzględnia zgłoszenia banków, opinie analityków branżowych, managerów i specjalistów z zakresu technologii.

— Cieszy nas prestiżowe wyróżnienie od Global Finance. W czasach zmienności na światowych rynkach, zapewnienie klientom najwyższej jakości usług z obszaru transakcji Forex ma istotne znaczenie. Kluczowym elementem naszej strategii jest nieustanne rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych technologii, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych klientów. W najbliższym czasie Bank Pekao planuje dalsze inwestycje w digitalizację usług — mówi Robert Sochacki, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

— Rozwój naszych usług walutowych to strategiczny priorytet. W ostatnich latach Bank Pekao zainwestował w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które podnoszą efektywność operacyjną oraz dostępność rozwiązań dla klientów. Oprócz kompleksowych usług walutowych, Bank Pekao S.A. oferuje łatwe i szybkie otwieranie rachunków, co w połączeniu z zaawansowanymi platformami transakcyjnymi umożliwia błyskawiczną realizację operacji. Dynamicznie zmieniający się świat wymaga szybkiego dostosowywania się do nowych realiów. Działamy jako zaufany partner, dostarczając klientom stabilność i najwyższe standardy obsługi w zakresie transakcji walutowych — dodaje Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao S.A.

Wydawany od 1987 roku Magazyn Global Finance ma czytelników w 163 krajach. Jego odbiorcami są prezesi, dyrektorzy finansowi oraz inni menedżerowie odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji w międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach. Global Finance ma siedzibę w Nowym Jorku, z biurami w Mediolanie i Londynie. Co roku nagradza najlepsze instytucje finansowe na świecie. Nagrody te stały się znanym i uznanym wyróżnikiem doskonałości dla światowej społeczności finansowej.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.

Materiał Promocyjny