wypełniając formularz online na platformie internetowej e-Wybory, pisemnie – pismo opatrzone własnoręcznym podpisem (osobiście w urzędzie konsularnym albo listownie) mailowo – do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Gdzie sprawdzić numer i adres komisji wyborczej

Wyborcy mogą sprawdzić, jakie ich dane są zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będą głosować. Usługa jest dostępna w aplikacji mObywatel.



Transport dla osób niepełnosprawnych

Warszawa zapewnia transport dla ludzi z niepełnosprawnościami. „Osoby, które wymagają specjalistycznego transportu, mogą w dniu wyborów skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu do lokalu komisji wyborczej”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października do godz. 16 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8 do 16 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl.