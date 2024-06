Nie wolno zrażać się pierwszym niepowodzeniem. Nie wiem, czy znam kogokolwiek, kto zdał egzamin za pierwszym razem. Jest on trudny, ale jeśli się już go zda, ma się otwartą ścieżkę do ciekawej pracy – o stażach i pracy w instytucjach UE mówi Filip Skawiński, zastępca szefa Działu Politycznego z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.