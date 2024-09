PIU: Po powodzi nie można wykluczyć wzrostu cen polis dla nieruchomości

Co dalej z cenami polis majątkowych po powodziach?

– Czy po trwającej powodzi ceny polis majątkowych pójdą w górę? – zapytaliśmy. – Nie można wykluczyć wzrostu składek z tytułu ubezpieczenia nieruchomości – stwierdziła ekspertka PIU.

I wyjaśniła, że na stawki i składki ubezpieczeniowe ma wpływ szereg czynników. Każdy z zakładów ubezpieczeń ma własną politykę oceny ryzyka i wyceny ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele zabezpieczają swoją działalność poprzez zawieranie umów reasekuracji, co pozwala na rozproszenie ryzyka i zapewnia stabilność finansową zakładu ubezpieczeń m.in. w przypadku wystąpienia szkód katastroficznych, takich jak powódź. Takie rozproszenie ryzyka gwarantuje pewność wypłaty odszkodowań. Ramy, w jakich działają ubezpieczyciele są nakreślone w dużej mierze przez reasekuratorów, ich apetyt na ryzyko oraz doświadczenia szkodowe.

- Zatem, jeśli ubezpieczyciele będą musieli zapłacić reasekuratorom wyższe składki, będzie to miało odzwierciedlenie w zwyżce składek u ubezpieczonych – stwierdziła Agnieszka Jarosławska-Kossakowska.

Klimat rosnących strat

Według opracowania PIU „Polacy i ryzyko – jak się ubezpieczamy. Luka ubezpieczeniowa w Polsce” średnia roczna strata na skutek ekstremalnych zdarzeń w Europie za okres 2011–2020 wyniosła 15,9 mld euro, a w samym 2021 r. wzrosła do 59,4 mld euro. W 2022 r. ukształtowała się na poziomie 52,3 mld euro. W 2020 r. ubezpieczyciele w Polsce odnotowali 60 dużych zdarzeń, które spowodowały szkody o wartości 762 mln zł. Rok później liczba katastrof naturalnych wzrosła do 66, a wartość szkód do 994 mln zł.

W związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2024 r. ponad 1,2 mld zł, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Nasi ubezpieczyciele uznali przy tym, że pierwsza połowa roku była w miarę spokojna, jeśli chodzi o gwałtowne zdarzenia pogodowe.

Z raportu Global Risks Report 2023, opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z Marsh McLennan i Zurich Insurance Group i bazującego na analizie opinii ponad 1200 światowych ekspertów ds. ryzyka, decydentów i liderów branżowych wynika tymczasem, że jeśli świat nie zacznie skuteczniej współpracować w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do nich, w ciągu najbliższych dziesięciu lat doprowadzi to do dalszego, globalnego ocieplenia i katastrof ekologicznych. Niepowodzenie w tym obszarze, jak również utrata różnorodności biologicznej i degradacja środowiska, stanowią przy tym pięć z dziesięciu największych zagrożeń wskazanych w „Global Risks Report 2023”.