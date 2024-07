Lawinowy wzrost zadłużenia wobec ubezpieczycieli. Ponad pół miliarda złotych

Trzy czwarte dłużników stanowią mężczyźni. KRD tłumaczy to tym, że to mężczyźni są częściej właścicielami samochodów, co obliguje ich do opłacania składek OC. A to właśnie niewypowiadanie tych polis, które automatycznie się przedłużają, jest najczęstszym powodem zadłużania się konsumentów. To swoista pułapka ubezpieczeniowa. Wiele osób wciąż myśli, że sprzedaż samochodu kończy umowę z ubezpieczycielem w sprawie OC. Tymczasem trzeba ją oficjalnie wypowiedzieć. Jeśli bowiem tego nie zrobimy, a kupimy nowy samochód, to będziemy zmuszeni płacić podwójne OC: za stary i za nowy pojazd.

Czytaj więcej Ubezpieczenia Z polisą huragany, nawałnice, burze i powodzie mniej straszne Dobrze dobrane ubezpieczenie jest w stanie pokryć wszystkie nieprzewidziane wydatki związane z uszkodzeniami mienia wywołanymi przez gwałtowne zjawiska pogodowe – przekonuje Polska Izba Ubezpieczeń. A cena polisy to niewielki ułamek tych kosztów.

KRD zwraca też uwagę, że to mężczyźni częściej zawierają umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania. Jeśli potem ich nie opłacają, ubezpieczyciele wpisują ich do rejestru dłużników.

Problemy z płatnościami za polisy dotyczą głównie osób w wieku 36-45 lat, które mają zaległości sięgające 67,9 mln zł. Kolejną grupą z wysokimi zaległościami są osoby w wieku 26-35 lat, które łącznie nie zapłaciły składek na kwotę 56 mln zł. Najmniejsze zaległości mają seniorzy z długami sięgającymi 11,9 mln zł.

Firmy sięgają po gwarancje ubezpieczeniowe, potem za nie płacą

W przypadku przedsiębiorstw, podobnie jak w 2023 r., największym dłużnikiem firm ubezpieczeniowych jest branża transportu, spedycji i logistyki (TSL), której przeterminowane należności z tytułu nieopłaconych polis sięgają 145,1 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się handel hurtowy i detaliczny – 60,2 mln zł. Podium zamyka budownictwo z kwotą 53,7 mln zł.

KRD wskazuje też, że największe zadłużenie mają spółki prawa handlowego, które łącznie nie opłaciły składek na kwotę niemal 214,6 mln zł. Znaczną sumę, bo 154,8 mln zł, mają również do oddania jednoosobowe działalności gospodarcze.