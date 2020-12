Rząd zamyka hotele i stoki. Turyści do kwarantanny

Od 28 grudnia do końca ferii, czyli do 17 stycznia, hotele i inne obiekty noclegowe, a także stoki narciarskie będą zamknięte – ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Ograniczenia obejmą również ruch za granicę – wjeżdżający do Polski mają trafiać na 10 dniową kwarantannę.