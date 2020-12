Tarcza 6.0 przyjęta. Pomoc ostatecznie tylko dla części turystyki

A to oznacza, że pomocą za listopad objęte będą tylko niektóre grupy zawodów związanych z turystyką: pilotów, przewodników (PKD 79.90.A), przewoźników autokarowych (PKD 49.39.Z) i agenci IATA (PKD 79.90.C).

Kiedy ustawa wejdzie w życie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS, dodatkowe postojowe, dopłatę do wynagrodzeń i o 5 tysięcy złotych tak zwanej mikrodotacji za listopad. Warunkiem jest spadek przychodów o co najmniej 40 procent, licząc rok do roku.