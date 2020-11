Tunezja wprowadza godzinę policyjną

28 października rząd Tunezji wprowadził kolejne ograniczenia w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, informuje tamtejsza agencja informacyjna TAP. Nowe regulacje obejmują: wprowadzenie godziny policyjnej w dni powszednie od godz. 20 do 5 rano, a w weekendy od 19 do 5 rano, zakaz podróżowania między gubernatorstwami (z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych i wyjazdów studentów), zawieszenie zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych do 8 listopada.

Poniżej dalsza część artykułu