Protest autokarów w Warszawie

Około 300 autokarów z całej Polski zjechało dzisiaj do Warszawy. To forma protestu przeciwko braku odpowiedniej do skali zapaści branży autokarowej pomocy ze strony państwa.

Środowisko przedsiębiorców autokarowych zorganizowało spontanicznie protest w Warszawie. Jak wyjaśnia koordynator tej akcji Kamil Lubański, właściciel firmy KL Team, za protestem nie stoi żadna konkretna organizacja, po prostu autokarowcy porozumieli się w tej sprawie poprzez media społecznościowe. Poniżej dalsza część artykułu

Na placu Defilad i wokół Pałacu Kultury i Nauki zgromadziło się, jak twierdzą organizatorzy, około 300 autokarów i busów z całej Polski. Protest polega na jeżdżeniu ulicami: Marszałkowską, Świętokrzyską, Chałubińskiego i Jerozolimskimi.

Uczestnicy protestu wysuwają te same postulaty, z którymi protestowało niedawno ich środowisko z Krakowa. Chodzi o:

1. Dopłaty (na wzór czeski, niemiecki, austriacki) do autobusów, uzależnione od klasy emisji spalin i wielkości pojazdu.

2. Odroczenia (na wzór węgierski) płatności rat kredytów i leasingów do czerwca 2021 roku dla firm z sektora szeroko rozumianego przewozu osób.

3.Dodatkowej puli środków PFR do wysokości 24 procent obrotu (na wzór hiszpański) z roku referencyjnego dla firm z branży szeroko rozumianego przewozu osób.

4. Umorzenia w całości subwencji PFR dla branży autokarowej.

5. Przedłużenia zwolnienia z ZUS o kolejne trzy miesiące.

6. Dopłaty do wynagrodzeń i przestojowego (na wzór europejski) dla firm doświadczających spadku przychodów w wysokości co najmniej 70 procent liczonym rok do roku, przez wybrane trzy kolejne miesiące przed złożeniem wniosku.

-Mimo naszej tragicznej sytuacji nie mamy żadnej dodatkowej pomocy ze strony państwa. Rozmawialiśmy i pisaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i wszędzie słyszymy, że pomoc już dostaliśmy – mówi Lubański. – Tymczasem to, o czym oni mówią, to tylko kropla w oceanie potrzeb naszej branży. Z powodu epidemii do czerwca przyszłego roku nie będziemy mieli pracy.

Protest wspiera Turystyczna Organizacja Otwarta. Jak mówi jej prezes Alina Dybaś-Grabowska, transport autokarowy stoi od stycznia, kiedy to przyjazdy do Europy odwołali turyści z Chin. Przedsiębiorcy i ich pracownicy, głównie kierowcy, nie mają źródła utrzymania. Perspektywa też jest niedobra, do przyszłego roku ten segment turystyki nie ma szans się odrodzić.

Przedsiębiorcy zamierzają zakończyć protest zawożąc kolejny raz pismo z postulatami do premiera Mateusza Morawieckiego, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich.