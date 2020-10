Berlin: Zamiast nocnych imprez, godzina policyjna

Nowe zasady oznaczają, że w godzinach od 23 do 6 rano nie może działać większość sklepów i wszystkie restauracje i bary. Wyjątkiem są apteki i stacje benzynowe, te ostatnie mają zakaz sprzedawania alkoholu. W tym czasie na ulicach przebywać może w jednej grupie jednocześnie do pięciu obcych sobie osób chyba, że są to członkowie dwóch gospodarstw domowych. Liczba uczestników imprez prywatnych w pomieszczeniach to maksymalnie 10 osób – wcześniej ograniczenie pozwalało na 25 osób. Zdaniem władz Berlina to właśnie takie spotkania i imprezy, są głównym powodem rosnącej liczby zakażeń.