Ministrowie UE domagają się jednolitych zasad podróżowania

Ministrowie odpowiedzialni za turystykę z Austrii, Chorwacji, Francji, Grecji, Włoch, Luksemburga, Malty, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii wystosowali wspólny apel, w którym domagają się wprowadzenia wspólnych regulacji dotyczących podróżowania po państwach członkowskich. „W czasie kryzysu wywołanego przez covid-19 państwa członkowskie podejmowały różne działania, które były uzależnione od sytuacji epidemicznej w każdym z nich i innych powiązanych czynników” – piszą. „Odpowiedź Europy w tym względzie powinna być spójna. Bardzo ważne jest, by unikać zróżnicowanego podejścia , (…), i by utrzymać swobodę podróżowania między krajami członkowskimi oraz spójność wspólnego rynku i strefy Schengen” – podkreślają. Jak dodają, zaczynają się już pojawiać działania zmierzające w tym kierunku.

By podróżowanie po krajach wspólnoty i zewnętrznych było możliwe, potrzebna jest nie tylko wola polityczna Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale też współpraca rządów. Ministrowie uważają, że jak najszybciej trzeba zakończyć negocjacje w sprawie ograniczeń w przemieszczaniu się i stworzyć mapy regionów niebezpiecznych. Kolejnym krokiem powinno być stworzenie jednolitych zasad podejmowania decyzji przez poszczególne kraje – ważne, by były one ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, bo to zapewni jasność i przewidywalność obywatelom i wszystkim innym zainteresowanym. Decyzje te nie powinny nikogo dyskryminować, ta część apelu odnosi się przede wszystkim do zasad wjazdu obywateli jednego państwa członkowskiego na teren drugiego.