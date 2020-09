Traveldata: Egipt przegonił Grecję i Turcję

Warto zwrócić uwagę na dość niezwykłą sytuację – średnia cena wycieczki do Egiptu przewyższa o ponad 330 złotych średnią wyjazdu do Grecji i o ponad 550 złotych wyjazdu do Turcji – pisze Traveldata.

O 33 złote spadła w ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki (tydzień wcześniej spadła o 15 złotych) z wylotem między 28 września a 4 października – odnotowuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym raporcie na temat cen w biurach podróży

Największą zniżkę Traveldata odkryła w wypadku wyjazdów do Turcji Egejskiej i było to średnio 179 złotych. Dużo potaniały też takie kierunki jak Dżerba i Korfu – o 158 i 126 złotych.

Najbardziej natomiast touroperatorzy podnieśli średnie ceny wyjazdów na Fuerteventurę, średnio o 233 złote (przed tygodniem i dwoma był tam również duży wzrost cen), a także do Hurghady i na Synaj – o 54 i 30 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie zamieszczonym niżej.

Ostatni tydzień sierpnia przyniósł przewagę spadków cen. Organizatorzy najbardziej przecenili wyjazdy do Turcji, o 109 złotych i do Grecji, o 71 złotych. Prawie nie zmienili cen podróży do Egiptu (spadek o 3 złote), a jedynym kierunkiem, w wypadku którego je podnieśli – trzeci raz z rzędu – były Wyspy Kanaryjskie. Podwyżka wyniosła o 103 złote.

Warto zwrócić uwagę na dość niezwykłą sytuację – średnia cena wycieczki do Egiptu przewyższa o ponad 330 złotych średnią wyjazdu do Grecji i o ponad 550 złotych wyjazdu do Turcji. Wpływa na to bardzo silny kurs funta egipskiego, co w połączeniu z wysoką inflacją powoduje duże koszty funkcjonowania tamtejszych hoteli – wskazują autorzy raportu.

W Turcji inflacja utrzymuje się wprawdzie na jeszcze wyższym poziomie, ale za to turecka lira jest rekordowo słaba, co silnie sprzyja wysokiej konkurencyjności tego kierunku – dodają.

Cena paliwa sprzyja organizatorom Traveldata podaje też, jak wypada porównanie średniej ceny imprez z tego roku i z roku wcześniejszego. W zeszłym roku była ona niższa od średniej ceny w poprzednim sezonie o 247 złotych. „Przy takim samym wyprzedzeniu wobec daty wylotu roczna przecena dla wycieczek była w poprzednich miesiącach jednak nieco większa i wyniosła we wrześniu 283 złotych, a w sierpniu 317 złotych” – wyjaśnia Instytut.

W minionym tygodniu największa przecena, licząc rok do roku, objęła wyjazdy na Kos i Rodos – o 947 i 587 złotych. Duża zniżka widoczna była również w wypadku Cypru – o 522 złote.

Zdecydowanie największy roczny wzrost średnich cen imprez turystycznych dotyczył z kolei podróży na Synaj i Fuerteventurę – o 455 i 366 złotych. Niewielki zaś Tunezji kontynentalnej – o 12 złotych. W wypadku pozostałych kierunków ceny były już poniżej poziomu sprzed roku.

Przy tym, jeśli chodzi o cenę paliwa lotniczego i kursu głównych walut, w zeszłym tygodniu sytuacja już dwudziesty trzeci raz z rzędu była korzystniejsza dla organizatorów niż miało to miejsce w tym samym czasie rok wcześniej. Cena paliwa wyniosła 1,68 złotego za litr wobec 2,63 złotego przed rokiem, co oznacza spadek o 36,1 procent. Dolar i euro były jednak mocniejsze w stosunku do złotego w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o około 1 procent. Dlatego wspólny wpływ tych czynników na średnią zmianę cen wycieczek powodował, że w przybliżeniu touroperatorzy oszczędzali od 110 do 120 złotych jednej imprezy, jeśli porównać koszty z obu lat.

A sytuację może jeszcze poprawić obserwowana ostatnio niska cena ropy, która utknęła w okolicach 40 dolarów za baryłkę (przed dwoma tygodniami było to około 46 dolarów za baryłkę) – przewidują eksperci z Traveldaty.

W minionym tygodniu jedynym kierunkiem o wyższych cenach wycieczek, licząc rok do roku, z wylotem w pierwszym tygodniu października nadal był Egipt, którego cena skoczyła o 118 złotych. Pozostałe kierunki były tańsze niż w zeszłym sezonie letnim, przy czym w najmniejszym stopniu staniały wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie – średnio o 97 złotych, a większa była skala zniżek na wyjazdy do Grecji, o 451 złotych, i do Turcji, o 295 złotych – opisują autorzy raportu.

W wypadku mniej uczęszczanych kierunków w zeszłym tygodniu w skali roku zdecydowanie najbardziej obniżyły się średnie ceny wyjazdów na Cypr i Majorkę – o 522 i 505 złotych. W mniejszej skali spadły ceny wyjazdów do Portugalii i na Maltę – o 378 i 360 złotych, a w jeszcze mniejszej – do Tunezji, zaledwie o 47 złotych. Nie odnotowano w okresie badania cen wypoczynku w Maroku, być może z powodu silnego wzrostu liczby zachorowań w tym kraju – wyjaśniają.

Nekera wkracza do tabeli Jak grali cenami w ostatnim tygodniu touroperatorzy? W porównaniu rok do roku średnich cen wycieczek kolejny raz widać, że w największym stopniu obniżył ceny TUI Poland, o średnio aż 890 złotych do czego dodatkowo przyczyniła się kolejna duża obniżka cen wycieczek w ostatnim tygodniu. Już tradycyjnie w tym sezonie letnim znacznie tańsze niż przed rokiem były też oferty w Exim Tours i ETI – o około 570 i 515 złotych. Obniżki cen w mniejszej skali oferowały biura Prima Holiday, Coral Travel i Grecos – o około 245, 195 i 190 złotych oraz Itaka, Best Reisen i Rainbow – o około 85, 80 i 20 złotych. U pozostałych organizatorów ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 145 do 305 złotych – wylicza Travelplanet w swoim raporcie.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, w minionym tygodniu pierwszy pod tym względem pozostawał TUI Poland z liczbą 21 ofert. Wyprzedził on Rainbow z liczbą 17 ofert i Exim Tours z 16 ofertami.

Spadek liczby najbardziej atrakcyjnych cenowo ofert – wyjaśniają autorzy – wynika częściowo z wycofania się organizatorów z oferowania niektórych kierunków. W okresie badania dotyczy to zwłaszcza TUI Poland, w którym nie oferowano wówczas Wysp Kanaryjskich z wyjątkiem Teneryfy.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały Coral Travel (5 ofert) i Rainbow (4), do Grecji TUI Poland (10), Itaka i Grecos (po 4), na Wyspy Kanaryjskie Rainbow (6) i Itaka (5), do Turcji TUI Poland (6) i Coral Travel (5), a do Tunezji Coral Travel (4). Wycieczek do Bułgarii z terminami wyjazdu w pierwszym tygodniu października już nie oferowano.

W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję ofertową w Grecji i w Turcji, Rainbow w Grecji i w Tunezji, a Exim Tours w Turcji.

Na koniec Traveldata prezentuje tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W składzie pierwszej piątki organizatorów zaszła w ostatnim tygodniu tylko jedna zmiana – z tabeli wypadł Sun & Fun (spadek z pozycji 5 na 6), a weszła do niej Nekera (awans z pozycji 11 na 4). Przyczyną takiego przesunięcia była potężna obniżka cen w tym biurze, która znacznie uatrakcyjniła jego poprzednie ceny ofertowe, które sytuowały dotychczas biuro Nekera na dość odległych pozycjach w zestawieniu.