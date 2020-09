Nowa formuła zakazu lotów. Tym razem bez listy krajów

Nie ma w projekcie zwyczajowo stosowanej formuły: „Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium”. Nie ma też następującej po tej formule listy krajów.

To o tyle dziwne, że jeszcze wczoraj Horała podczas konferencji prasowej wymienił kraje , które znajdą się na niej. Choć zastrzegł, że nie jest to ostateczny kształt wykazu, bo taki powstanie dopiero po konsultacjach i sprawdzeniu najnowszych danych o zachorowaniach w poszczególnych krajach na covid-19 w poniedziałek.

Mówił też, że to co będzie łączyć zakazane kierunki to nie więcej niż średnio 90 dziennie zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców . Dla porównania Horała podał, że Polska ma ich średnio 20 na 100 tysięcy.

W projekcie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej rady ministrów czytamy jedynie, że „projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób co do zasady przekracza 90, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control)”.