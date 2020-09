Zakazy lotów. Rząd się przygląda Francji, Malcie i Chorwacji Fot. AFP

Francja, Malta, Albania, Rumunia i Chorwacja – to kraje, które mogą znaleźć się w przyszłym tygodniu na liście zakazanych, jeśli chodzi o wykonywanie do nich lotów bezpośrednich z Polski zakazu lotów z tych państw do Polski. Wszystko zależy, jakie będą wyniki zachorowań na covid-19.