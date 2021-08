Albania zmienia zasady wjazdu. Wpuści tylko z certyfikatem lub testem

Certyfikat szczepień musi przewidywać dwa tygodnie od przyjęcia dawki kończącej szczepienie. Jeśli zaś chodzi o test, to może to być PCR zrobiony maksymalnie 72 godziny przed stawieniem się na granicy lub test antygenowy nie dawniej przeprowadzony niż 48 godzin wcześniej.

Status ozdrowieńca będzie honorowany, jeśli przedstawi on dowód przejścia infekcji w ciągu ostatniego pół roku.

