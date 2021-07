Grecja – przybywa gości, Polacy w czołówce

Minister turystyki Harry Teocharis mówił o tym w zeszłym tygodniu w parlamencie i podkreślał, że wraz z rosnącą liczbą nowych zakażeń koronawirusem zwiększana będzie liczba obiektów przygotowanych do izolowania osób zawirusowanych. Resort chce, by hotelarze oddali w sumie 370 pokojów na różnych wyspach, głównie na Paros i Krecie.

Ministerstwo wynajmie do 30 pokojów w Heraklionie, Chanii i Retymnonie na Krecie i 130 na Paros. Chce też pozyskać do 30 pokojów na Mykonos i Naxos, do 40 na Korfu i do 25 na Skopelos i Alonissos.