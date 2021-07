Czytelnicy mieli rację! Zatoka Wraku otwarta

W poniedziałek opublikowaliśmy – powołując się na portal greckiej branży turystycznej GTP – informację o planach, jakie w odniesieniu do Zatoki Wraku na Zakintos ujawnił minister turystyki Grecji Harry Teocharris. Mówił on między innymi o konieczności jej otwarcia .

Ze źródeł, z których korzystaliśmy wynikało, że w związku z incydentem, który miał miejsce trzy lata temu, kiedy osunęła się ziemia, a kilka osób zostało rannych, miejsce to zostało zamknięte.

Nasi czytelnicy zaprotestowali: Jak to zamknięta, skoro do zatoki cały czas organizowane są wycieczki i można ją zwiedzić razem ze słynną plażą Navagio.

– Rzeczywiście, pewien odcinek plaży jest wyłączony z użytkowania, ale turyści mogą zwiedzać to miejsce – zapewnia Nikolopoulou.

Jak tłumaczy, do zatoki wpływa się łodziami. Możliwości są dwie, albo większym statkiem w ramach godzinnej wycieczki – wówczas nie przybija się do brzegu, ale uczestnicy rejsu mogą tam samodzielnie dopłynąć – albo małą łódką, która podpływa na tyle blisko, że turyści wchodzą do morza i pokonują ostatnie metry na piechotę.