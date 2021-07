Polska ma szansę trafić na angielską zieloną listę

Rząd Wielkiej Brytanii co trzy tygodnie aktualizuje listę krajów w ramach systemu świateł drogowych. Nowy podział zostanie ogłoszony w czwartek, 15 lipca.

Poza tym, szansę na to mają Włochy, Litwa, Łotwa, Słowacja, Szwajcaria i Niemcy. Boyle przewiduje, że może to dotyczyć także Kanady, Hongkongu i Tajwanu, ponieważ liczba nowych zakażeń i odsetek pozytywnych testów na covid-19 są tam niewielkie.

Zgodnie z tzw. systemem świateł drogowych obowiązującym w Anglii państwa przypisane są do jednego z kolorów: zielonego (przed wylotem i po przylocie do Anglii trzeba wykonać test PCR), pomarańczowego (dodatkowo, poza testami, obowiązuje 10-dniowa kwarantanna domowa) i czerwonego (poza badaniami trzeba odbyć kwarantannę w specjalnie wyznaczonym hotelu, co kosztuje 1750 funtów od osoby w pokoju jednoosobowym).