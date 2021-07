Ministerstwo rozwoju: Turysto, sprawdź legalność noclegu na mapie

Dyrektor departamentu turystyki MRPiT Dominik Borek podkreśla, że narzędzie jest otwarte – ministerstwo będzie zachęcało samorządy, które prowadzą lokalne wykazy obiektów noclegowych, do dopisywania ich do mapy. Szacuje się, że w sumie jest ich w kraju około 50 tysięcy.

Podczas konferencji wystąpił też wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Marek Niechciał, któremu podlega Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. On z kolei zachęcał turystów do korzystania z ewidencji organizatorów turystyki. Mogą w nim sprawdzić, czy firma, w której chcą wykupić wypoczynek działa legalnie i czy ma gwarancję odpowiednią do prowadzonej działalności (czy na przykład z zabezpieczeniem upoważniającym do organizowania wycieczek krajowych, nie próbuje organizować wyjazdów zagranicznych).