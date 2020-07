Dubaj otwiera granice dla turystów z testami

Zagraniczni turyści planujący podróż do Dubaju muszą przestrzegać nowych protokołów podróżowania. Przed przylotem muszą zrobić test PCR na obecność koronawirusa. Badanie powinno być nie starsze niż sprzed 96 godzin. Jeśli podróżny nie przystąpił do badania w kraju wylotu, badanie PCR będzie mu zrobione już na miejscu, kiedy wyląduje w Dubaju. Komunikat nie wspomina, jaki będzie koszt tego testu i co się stanie, jeśli test będzie pozytywny.