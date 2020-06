Nowy warunek – do Grecji tylko z kodem QR

1 lipca Grecja otworzy lotniska regionalne. Tymczasem tamtejszy rząd na oficjalnej stronie internetowej travel.gov.gr. napisał o wprowadzeniu nowego warunku, bez którego przekroczenie granicy będzie niemożliwe. Co najmniej na 48 godzin przed wjazdem do Grecji trzeba wypełnić formularz (Passenger Locator Form, PFL) – jeśli ktoś planuje wyjechać do tego kraju w najbliższą środę, procedurę wjazdową musi więc rozpocząć już dziś.

