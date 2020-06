Koniec z reklamacjami z powodu braku niektórych usług w hotelach

Zdaniem Führicha nie można składać reklamacji dlatego, że z powodu pojemników z płynem dezynfekującym rozstawionych w różnych częściach hotelu, czy obowiązku noszenia maseczek i rękawiczek przez pracowników hotelu, gość będzie czuł, że jego swoboda wypoczynku została ograniczona. To samo dotyczy późniejszego zameldowania czy wcześniejszego wymeldowania z pokoju, anulowania wieczornych występów, ograniczenia programu animacji, czy liczby dzieci, które mogą przebywać w miniklubie. Prawnik przyznaje, że choć to wszystko może wywoływać nieprzyjemne odczucia, nie będzie podstawą do domagania się rekompensaty finansowej. – W czasach koronawirusa podróżny będzie musiał zaakceptować więcej niedogodności, za które nie będzie mu się należeć odszkodowanie – wyjaśnia.

Prawnik wskazuje też, które ograniczenia w stosunku do normalnego funkcjonowania obiektów, mogą być podstawą do żądania obniżenia ceny. I tak mniejszy wybór dań, wprowadzenie systemu a la carte zamiast bufetu może oznaczać konieczność zwrotu do 10-20 procent kosztów, ograniczenie liczby działających restauracji – maksymalnie 20 procent, ograniczenie w uprawianiu sportów – maksymalnie 15 procent, zamknięte spa – maksymalnie 20 procent, jeśli minibar nie jest uzupełniany zgodnie z opisem, klient może żądać zwrotu do 5 procent pieniędzy.