Majorka nie daje sobie rady z pierwszymi turystami

W weekend 20-21 czerwca na Majorkę przyleciała na próbę grupa niemieckich turystów. To miał być test, pilotażowy program przywracania turystyki na Balearach. Początkowo miał trwać od 15 do 29 czerwca i miało z niego skorzystać 10,9 tysiąca Niemców – to właśnie ten rynek został wybrany do projektu. Ale rząd Hiszpanii zdecydował się otworzyć granice wcześniej, bo 21 czerwca. Na Majorce wylądowały dwa tysiące gości.