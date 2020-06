Branża turystyczna: Wrzesień to tykająca bomba

Tak jak przewidywaliśmy kończy się trzymiesięczna pomoc rądu dla firm, a hotele, firmy transportowe, przewodnicy, firmy cateringowe, eventowe i targowe nie tylko nie mogą wrócić do dawnej aktywności, ale nie mają nawet na to perspektyw – mówili podczas wideospotkania z wiceminister rozwoju Olgą Semeniuk przedstawiciele branży MICE.

Semeniuk wymieniła elementy pomocy, której administracja rządowa udzieliła branży turystycznej w reakcji na kryzys spowodowany epidemią. Zaliczyła do niej: dotacje i umorzenia przewidziane w ramach tarcz antykryzysowych, wyrażające się w wypadku turystyki sumą 4 miliardów złotych, bon turystyczny w wysokości 500 złotych na każde dziecko do wydania na usługi turystyczne, kampania promocyjna Polskiej Organizacji Turystycznej „Odpoczywaj w Polsce”, zniesienie (wprowadzonego wcześniej) obowiązku pozostawiania połowy miejsc w samolotach pustych.

Zadeklarowała ogromne zainteresowanie turystyką w resorcie rozwoju. – Poświęcamy turystyce bardzo dużo czasu – zapewniała. – Już nawet inne branże się do nas zgłaszają, że też chciałyby dla siebie bon.

– Zdajemy sobie sprawę, że kolorowo nie jest, że tarcze nie są odpowiedzią stuprocentową na oczekiwania branży turystycznej – przyznała. Ale, jak dodała, trzeba też czasu, żeby ocenić wszystkie ich skutki. I zaproponowała, żeby zaczekać z tym do września.

Pytana, czy widzi możliwość przygotowania przez Ministerstwo Rozwoju jakichś sektorowych programów pomocy, odparła, że „pomysłów na finansowe konkretne wsparcie nie ma”. Ale jednocześnie zachęcała branżę do zgłaszania resortowi własnych pomysłów.

Adamowicz podkreślił – nawiązując do ostatnich wydarzeń, jak zapowiedź pozwu zbiorowego przeciw skarbowi państwa przez grupę przedsiębiorców turystycznych i przemarsz innej grupy w czarnych strojach przez Warszawę – że branża żyje w wielkim napięciu, niepewna swojej przyszłości.

Wskazał, że kwestia konieczności zwrócenia klientom zaliczek to „bomba z opóźnionym zapłonem”, która może eksplodować we wrześniu. Dlatego nie ma co czekać na podsumowania powakacyjne, trzeba działać już teraz.