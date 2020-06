Chorwacja przywraca kwarantannę dla krajów bałkańskich

W Bośni odnotowano w ubiegłym tygodniu 502 nowe przypadki i pięć zgonów, co daje łączną liczbę 3676, w porównaniu z 342 przypadkami w poprzednim tygodniu. W tym samym okresie w Serbii odnotowano 713 nowych zakażeń, co w środę zwiększyło ogólną liczbę do 13 235, co oznaczało wzrost z 212 w poprzednim tygodniu.