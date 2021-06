Największe podwyżki wycieczek: Cypr, Majorka, Teneryfa

Zdecydowanie największy spadek średniej ceny liczonej rok do roku miał Egipt (tydzień temu Włochy). W wypadku Szarm el-Szejk było to 396 złotych, Marsa Alam – 280 złotych, a Hurghady – 167 złotych.

Jak odnotowuje Traveldata, rosły też koszty organizatorów turystyki. Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,56 złotego za litr, co oznaczało wzrost rok do roku o 48,8 procent. Zarazem wartość złotego wobec euro i dolara spadła 1,2 procent.

Zdecydowanie największe spadki, liczone rok do roku, cen wycieczek – komentują autorzy raportu – kolejny raz miały miejsce w wypadku podróży do Egiptu. Chodziło o 281 złotych.

Traveldata przyjrzała się też, jak ceny na pierwszy tydzień sierpnia przedstawiały się przez pryzmat poszczególnych biur podróży. Najbardziej spadły w Coralu Travel i Rainbow – o 240 i 220 złotych. Obniżki widać było też w Sun & Funie, Primie Holiday i Eximie Tours, gdzie wyniosły 150, 90 i 60 złotych. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły od 15 (Best Reisen) do 370 złotych.

W zeszłym tygodniu najwięcej najniższych cen wycieczek do Egiptu miały Coral Travel (5) i Rainbow (4), do Grecji Coral Travel (10) i Rainbow (5), a przed Grecosem i Exim Tours (po 4 oferty”. Jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie niskimi cenami wyróżniały się TUI Poland (8) i Itaka (5), a w Turcji Coral Travel (8), Rainbow i TUI Poland (po 3). W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miał Coral Travel (5), a w Bułgarii TUI Poland i Best Reisen – (po 2 oferty).

Na pozostałych kierunkach doszło do ponownej zniżki średnich cen przelotów do poziomu 602 złotych, który jest kolejnym najniższym w obecnym sezonie. Z powodu wzrostu cen u przewoźnika znacznie wzrosła ujemna różnica w relacji z cenami zeszłorocznymi, która wyniosła 319 złotych i 34,6 procent (poprzednio tylko 75 złotych i 10,2 procent).

W relacji z poprzednim sezonem, podobnie jak przed dwoma tygodniami, w największym stopniu podniosły się średnie ceny przelotów do Portugalii i Hiszpanii – o średnio 394 i 359 złotych, co można w jakimś stopniu wiązać z relatywnie bardzo korzystną sytuacją pandemiczną w tych krajach, która ostatnio odchodzi niestety już częściowo do przeszłości. W mniejszym stopniu rosły ceny na kierunkach włoskich – o średnio 246 złotych, a w najmniejszym do Grecji i Bułgarii – o średnio 173 i 136 złotych” – czytamy.