Są już rozporządzenia o zniesieniu kontroli na granicach

Rozporządzenia zmieniają (lub podtrzymują dawne warunki) z kolei zasady ruchu z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Do Polski z tych państw będą mogli wjechać między innymi obywatele Polski, cudzoziemcy, którzy są ich małżonkami albo dziećmi lub pozostają pod ich stałą opieką. Do kraju dostaną się swobodnie również cudzoziemcy z Kartą Polaka o osoby posiadające stopień dyplomatyczny i członkowie ich rodzin.

Osoby wjeżdżające do Polski spoza Unii Europejskiej będą nadal musiały zostawić na granicy informację o miejscu zamieszkania lub pobytu w Polsce, gdzie będą odbywać obowiązkową kwarantannę, a także numer telefonu kontaktowego.