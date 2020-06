Bruksela zachęca: Otwórzmy unijne granice 1 lipca

Komisja rekomenduje państwom strefy Schengen przedłużenie do końca czerwca pozostawienie granic, stanowiących granice zewnętrzne tego obszaru, zamkniętych. Chodzi o to, żeby przyjazdy do Europy wiązały się z koniecznością przejścia kwarantanny. Wcześniejsze zalecenie Komisji Europejskiej obejmowało okres do 15 czerwca. Przedłużenie dotyczy więc dwóch tygodni.

Poniżej dalsza część artykułu