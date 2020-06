Więcej ekologii i technologii – od czerwca nowe zasady oceny hoteli HSU

Z początkiem czerwca zaczęły obowiązywać nowe zasady klasyfikowania hoteli Hotelstars Union, które będą musiały wdrożyć ponad 22 tysiące hoteli w Europie z 1,2 miliona pokojów.

Hotelstars Union (HSU) to jednolity, europejski system klasyfikacji obiektów hotelowych w oparciu o jakość usług – pisze w komunikacie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, wyjaśniając, że Polska ma status członka obserwatora HSU. Co pięć, sześć lat kryteria klasyfikacji są weryfikowane zgodnie z potrzebami gości i wymaganiami rynku. Poniżej dalsza część artykułu

– Po ponad 18 miesiącach intensywnej pracy z sukcesem zakończyliśmy przegląd katalogu kryteriów – mówi prezes HSU Jens Zimmer Christensen, cytowany w komunikacie. – Udało nam się pogodzić stanowiska wszystkich krajów członkowskich. W wielu krajach klasyfikacja hoteli jest związana z tradycją i historią, dlatego często nie jest łatwo wejść na nowy grunt – wyjaśnia.

CZYTAJ TEŻ: Egipt na nowo ocenia hotele

Nowe kryteria HSU obowiązują od 1 czerwca, kraje członkowskie mają czas na ich wdrożenie do 1 stycznia 2021 roku. Liczba kryteriów w nowym katalogu zmalała z 270 do 247, a cały system dostosowany został do nowoczesnych rozwiązań w hotelach, takich jak cyfrowe technologie komunikacyjne w recepcji i pokojach, elektronika rozrywkowa dla gości czy możliwość samodzielnego zameldowania i wymeldowania.

Twórcy nowego katalogu położyli też większy naciska na ekologię i zachęcają sklasyfikowane hotele do ubiegania się o etykiety i certyfikaty zrównoważonego rozwoju, instalowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ograniczania plastikowych opakowań czy do proponowania gościom, by zrezygnowali z codziennego sprzątania pokoju i zmiany pościeli.

Z powodu pandemii w krajach członkowskich HSU mogą obowiązywać dodatkowe regulacje dotyczące stosowania środków czystości i higieny. Te dwie kwestie zawsze były podstawowymi wymogami systemu oceny HSU – głosi komunikat. Zgodność zasad obowiązujących w hotelach z przepisami prawa lub przepisami krajowymi zawsze ma pierwszeństwo przed kryteriami klasyfikacji i może zastąpić niektóre kryteria HSU do odwołania.

IGHP, która od 2018 roku reprezentuje rodzime hotelarstwo w strukturach HSU, zapewnia, że nadal będzie zabiegać, aby klasyfikacja ta zaczęła obowiązywać w hotelach w Polsce. Do tego potrzeba między innymi zmiany niektórych przepisów krajowych.

ZOBACZ TAKŻE: Od stycznia nowy system klasyfikacji hoteli

– Obserwując bezpośrednio działania HSU, wyraźnie widzimy, jak ten system działa w praktyce – mówi wiceprezes IGHP Tomasz Pieniążek, który brał udział w pracach nad aktualizacją kryteriów HSU. – Na wprowadzeniu klasyfikacji Hotelstars Union korzystają zarówno goście, jak i hotele. I taki jest cel tego systemu, który w Europie funkcjonuje od 2009 roku. Chcemy, aby polskie wymogi kategoryzacyjne były spójne z europejskimi. To oczywiście wymaga czasu i powinno być procesem stopniowym – wskazuje.

Jak dodaje, że największym wyzwaniem dla twórców nowego katalogu było z jednej strony sprawienie, żeby kryteria nadążały za szybkimi zmianami w hotelarstwie, a z drugiej uwzględnienie specyfiki wszystkich krajów zrzeszonych w organizacji. A tych jest 17, są to Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Słowenia, Szwecja i Szwajcaria. Obok Polski jeszcze Francja, Włochy, Gruzja, Azerbejdżan, Słowacja, Hiszpania i Irlandia mają status członka obserwatora, co oznacza, że nie wdrożyły jeszcze standardów HSU do ustawodawstwa lokalnego.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to samorządowa organizacja działająca w branży hotelarsko-gastronomicznej. Prowadzi między innymi działalność promocyjną na rzecz swoich członków, certyfikuje produkty i usługi, reprezentuje hotelarzy w kontaktach z administracją państwową i w HOTREC-u (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego). Do IGHP należy prawie 450 hoteli oraz 36 dostawców usług i produktów dla hoteli. Tylko w 2019 roku dołączyło do niej około 80 obiektów.