Z Londynu do Lizbony powietrznym korytarzem turystycznym?

Gospodarka Portugalii, zależna od turystyki na poziomie 15 procent PKB, mocno odczuła pandemię i wprowadzone ograniczenia, zarówno w samej Portugalii, jak i w innych krajach. Teraz władze chcą uratować przynajmniej część sezonu letniego. Wielka Brytania jest głównym źródłem przychodów Portugalii z turystyki, z ponad 16 milinów gości w 2019 roku co piąty był Wyspiarzem. Londyn zapowiedział jednak wprowadzenie od 8 czerwca 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich przybywających, także rodaków wracających do domu.

Rozmowy o moście dla turystów są we wstępnej fazie, Portugalczycy chcą utworzenia korytarza powietrznego dla swych obywateli udających się do Wielkiej Brytanii i dla Brytyjczyków przybywających do Portugalii. Liczą, że mały bilans ofiar koronawirusa u nich będzie czynnikiem sprzyjającym.