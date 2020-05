Muzea puste bez wycieczek i turystów

Tak jest w ultranowoczesnym Muzeum Chopina w Warszawie. – W ubiegłym roku do końca maja odwiedziło nas prawie 40 tysięcy ludzi, większość gości stanowili turyści zagraniczni – powiedziała Marta Tabakiernik z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. – Pracujemy nad planem otwarcia ekspozycji stałej, zwróciliśmy się w tej sprawie do służb sanitarnych z prośbą o konsultację w sprawie warunków bezpieczeństwa. Zgodnie z wytycznymi dla muzeów przedstawionymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków korzystanie z ekranów dotykowych powinno być odłożone w czasie. Szukamy rozwiązań alternatywnych dla słuchawek i elementów interaktywnych. Trudno wyobrazić sobie Muzeum Chopina bez możliwości słuchania muzyki. W planach mamy przeniesienie treści ekspozycji do aplikacji na urządzenia mobilne.

