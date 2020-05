Unijni turyści czekają na otwarcie granic

Od piątku kraje bałtyckie będą miały „podróżną bańkę”. Litwa, Łotwa i Estonia zawarły porozumienie o otwarciu granic między tymi trzema państwami. Obywatele będą mogli swobodnie podróżować. Premier Litwy Saulius Skvernelis zasygnalizował, że do tej „podróżnej bańki” – jak nazwano porozumienie – można doprosić Polskę. – Sytuacja w trzech państwach bałtyckich i w Polsce jest podobna, a kraje stosują podobne środki, aby poradzić sobie z kryzysem. To jest naprawdę wykonalne – powiedział kilka dni temu i poinformował o rozmowie na ten temat z Mateuszem Morawieckim.

Przykład krajów nadbałtyckich to pierwszy w Unii Europejskiej przypadek otwierania granic wewnętrznych od czasu wybuchu pandemii. Do tej pory mieliśmy do czynienia z ich zamykaniem, a ostatnio także – wraz z łagodzeniem krajowych obostrzeń – coraz częściej stosowana jest kwarantanna wobec przyjezdnych. W Polsce obowiązuje ona już prawie od miesiąca, ale niektóre państwa – np. Hiszpania i Wielka Brytania – wprowadzają ją dopiero teraz. Im bliżej jednak do letnich wakacji, tym więcej apeli o otwarcie granic wewnętrznych Unii Europejskiej i letnich kurortów.

Komisja Europejska chce zaproponować w środę jednolite rekomendacje dotyczące zasad otwierania granic wewnętrznych i postępowania z poszczególnymi sektorami turystyki i transportu. Nie chodzi o to, żeby wszystkie państwa czy regiony otwierały się w tym samym momencie, ale żeby stosować jednolitą i niedyskryminacyjną metodę. Czyli np. umożliwić podróżowanie między regionami o zbliżonej i znajdującej się pod kontrolą sytuacji epidemicznej.

Zdaniem portalu Politico mógłby to być początek odmrażania turystyki. Można się też zastanowić nad podejściem uzupełniającym albo alternatywnym, czyli testowaniem podróżnych. Tyle że ktoś może się zakazić między momentem zrobienia testu a dotarciem do miejsca przeznaczenia. Zatem, zdaniem Komisji Europejskiej, testy nie mogą być traktowane jako gwarancja, lecz raczej jako instrument pomagający państwom członkowskim w blokowaniu epidemii.

