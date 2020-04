Niemcy: Ostrzeżenia przed podróżą do połowy czerwca

Niemiecki rząd nie chce na razie znosić obostrzeń dotyczących podróży do dalekich krajów. Według informacji magazynu „Der Spiegel” zakaz wyjazdów poza koniecznymi do wszystkich państw świata został przedłużony do 14 czerwca. To oznacza, że touroperatorzy będą musieli odwołać kolejne wycieczki, również te przypadające na okres Bożego Ciała. W niektórych niemieckich landach (Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Saksonia Anhalt) ta przerwa świąteczna jest dość długa, co wiele osób skłania do wyjazdów. Na razie z dokumentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wynika, czy Niemcy będą mogli podróżować w czasie wakacji letnich, które w części krajów związkowych zaczynają się pod koniec czerwca.

