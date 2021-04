LOT dodaje wakacyjnych rejsów z regionalnych lotnisk

Oprócz nowych kierunków wakacyjnych latem LOT podtrzymuje wciągnięte wcześniej do rozkładu lotów i dostępne już w systemach rezerwacyjnych połączenia sezonowe m.in. na Zakintos, do Kalabrii, Skopje, Ochrydy, Tirany, na Rodos, do Palermo, Olbii, na Maltę, na Santoryn, Korfu, Ibizę, do Heraklionu, do Chanii, Zadaru, Larnaki, Dubrownika, Nicei, Wenecji, Splitu, Czarnogóry i Lubljany.