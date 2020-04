Branża turystyczna do Emilewicz: Dziękujemy i prosimy o więcej

Przedstawiciele branży turystycznej, hotelarskiej, przemysłu spotkań i transportowej skupieni w Zespole Kryzysowym wystosowali do wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego list z podziękowaniami za współpracę, za zaangażowanie na rzecz rozwiązania problemów branży i zrozumienie.

Po części to ich odpowiedź na list z podziękowaniami od wiceministra Guta-Mostowego, jaki wysłał on do Zespołu w zeszłym tygodniu, a po części chęć podtrzymania współpracy. Minister zasugerował w swoim piśmie bowiem, że uważa rolę Zespołu za zakończoną. I zapowiedział, że od tej pory będzie konsultował się z poszczególnymi sektorami turystyki osobno, żeby lepiej identyfikować ich problemy.