Tunezja przedłuża obowiązkową kwarantannę dla podróżnych Stary port w miejscowości Ghar el-Melh niedaleko Bizerty to jedno z pięknych miejsc, ale rzadziej odwiedzanych przez turystów. Fot. AFP

Marzena German

Tunezja ogłosiła nowe restrykcje na okres od 9 do 30 kwietnia. Zakładają one przedłużenie obowiązkowej kwarantanny dla przyjeżdżających oraz godzinę policyjną od 19 do 5 rano.